"Jogar lenha na fogueira"... Ataque alemão sem precedentes contra o Real Madrid

Às vésperas do tão aguardado confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Real Madrid, amanhã, terça-feira, no estádio "Santiago Bernabéu", figuras do futebol alemão lançaram um ataque violento e sem precedentes contra o “Real”, descrevendo o comportamento do clube espanhol nos últimos anos como “antidesportivo” e carente de respeito para com os adversários.

Coloca-se acima de todos

Em declarações polêmicas durante o programa “Sky90”, “Marcus Babel”, ex-jogador do Bayern de Munique, expressou seu profundo descontentamento com a imagem que o Real Madrid vem transmitindo ao mundo.

Babel disse em tom severo: “A maneira como o Real Madrid tem agido nos últimos anos carece totalmente de espírito esportivo. Tenho a sensação constante de que eles se veem acima de todos e melhores do que os outros. Essa arrogância me irrita profundamente e fez com que o clube perdesse seu apelo e prestígio aos meus olhos”.

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Pabel considerou que o presidente do clube, Florentino Pérez, desempenha um papel central nessa abordagem, referindo-se ao boicote à cerimônia da “Bola de Ouro” de 2024 após a derrota de Vinícius Júnior na disputa pelo prêmio para o espanhol Rodri.

Pabel descreveu esse comportamento como uma “falta de respeito” em relação ao vencedor e à comunidade do futebol, afirmando que o clube perdeu muito de seu prestígio devido a essas atitudes.

O Real mancha sua história

Por sua vez, o lendário Lothar Matthäus não hesitou em apoiar essas críticas, direcionando suas flechas ao astro brasileiro Vinícius Júnior.

Apesar de reconhecer o talento excepcional do jogador, ele criticou seu comportamento dentro de campo, dizendo: “Vinícius é um jogador fantástico, mas exagera ao provocar os adversários”, criticou Matthäus, referindo-se às frequentes reclamações do jogador e às suas quedas repetidas a cada contato, descrevendo isso como um “choro” constante que não condiz com a magnitude de seu talento.

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Quanto à crise da “Bola de Ouro”, Matthäus afirmou que o Real Madrid agiu mal, antes de tudo consigo mesmo: “Quando um jogador como Rodri vence, é preciso demonstrar respeito pelo adversário. Boicotar a cerimônia só porque o resultado não agradou é um comportamento indigno de um clube com essa grande história. Com essa atitude, o Real Madrid perde parte de sua reputação mundial”.

Essas declarações vêm para jogar lenha na fogueira antes do clássico entre os dois gigantes da Europa, visto em Madri como uma “guerra psicológica” que visa abalar a estabilidade do “Merengue” antes do confronto continental.