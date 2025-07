Jogadores do Real Madrid receberão "maior bicho do mundo" em dinheiro se venceram o Mundial de Clubes - veja os valores!

Estrelas do Real Madrid, como Vinícius Júnior, Jude Bellingham e Trent Alexander-Arnold, estão supostamente na fila para receber bônus recorde no Mundial de Clubes da FIFA

O QUE ACONTECEU?

O Real Madrid chegou às semifinais do Mundial de Clubes da Fifa. O time de Xabi Alonso sobreviveu a um susto tardio contra o Borussia Dortmund nas quartas de final, quase tomando um empate improvável nos últimos minutos de uma partida que terminou com placar de 3 a 2.

O CONTEXTO

Os Blancos deixaram claro desde o início que levariam a sério o Mundial de Clubes. E a premiação prometida aos jogadores deixa isso em evidência.

O QUE DISSE PÉREZ

Presidente dos Blancos, Florentino Pérez, que tem liderado chamados para a formação de uma Superliga, tem sido um entusiasta da nova competição: “Finalmente alcançamos algo pelo qual lutamos por muito tempo. O esporte mais global do mundo é o futebol".

“O fato de que a tecnologia nos ajudou a realizar essa bela competição é algo pelo qual somos gratos, e o fato de que também é gratuita significa que crianças de todo o mundo agora podem assistir ao Real Madrid.”

VOCÊ SABIA?

É fácil ver por que o Real Madrid está levando as coisas a sério, com os vencedores do Mundial definidos para embolsar £30 milhões ($40 milhões). Segundo o jornal AS, os jogadores do Madrid receberão premiação de €1 milhão cada - o que representa um "bicho", como é conhecida essas premiações, recorde para os vencedores.

O QUE VEM A SEGUIR PARA O REAL MADRID?

A tentativa do Real por glória no Mundial de Clubes está prestes a enfrentar seu teste mais difícil até agora, contra o Paris Saint-Germain - que têm seus próprios problemas de suspensão por cartão vermelho para lidar.