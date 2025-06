Jogadores do PSG recebem camisas personalizadas do Los Angeles Lakers em meio ao Mundial de Clubes

Campeão da Champions League e da França, o PSG divulgou imagens de um gesto simbólico de despedida após sua estadia na Califórnia

O QUE ACONTECEU

O Paris Saint-Germain divulgou um vídeo em suas redes sociais mostrando jogadores do elenco principal recebendo camisetas personalizadas do Los Angeles Lakers. Cada uma trazia o nome e o número que os atletas usam no clube francês. O georgiano Khvicha Kvaratskhelia ganhou a camisa 7; o francês Ousmane Dembélé, a 10; o espanhol Fabián Ruiz, a 8; o goleiro russo Matvey Safonov, a 39; e o sul-coreano Lee Kang-in, a 19 — todas nas icônicas cores roxa e dourada dos Lakers.

O QUE O PSG POSTOU

O CONTEXTO

A troca de camisas simboliza mais um passo na estratégia do PSG de se consolidar como uma marca de estilo de vida global, ultrapassando os limites do futebol. Sob comando da Qatar Sports Investments, o clube francês tem investido em parcerias com marcas de moda, artistas e outras franquias esportivas, ampliando sua visibilidade e influência — especialmente no importante mercado norte-americano.

O QUE VEM AÍ?

Depois da surpreendente derrota por 1 a 0 para o Botafogo, o PSG volta a campo em 23 de junho, esta segunda-feira, para enfrentar o Seattle Sounders, em seu último jogo da fase do Mundial de Clubes de 2025. As duas equipes ainda têm chances de classificação e disputam uma vaga na próxima fase.