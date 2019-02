Jogadores do Vasco são assaltados ao saírem do Maracanã

Rildo, Jordi, Yan Sasse e Raul estavam em carro que foi roubado na Linha Amarela; todos passam bem

O atacante Rildo, o goleiro Jordi e os meias Yan Sasse e Raul foram assaltados na saída do jogo contra o Resende, na noite da última quarta-feira (13).

Segundo informações da Rádio Brasil confirmadas pelo Globo Esporte, os quatro estavam no carro de Rildo, que dirigia pela Linha Amarela quando foi abordado pelos ladrões na altura do bairro do Méier, zona norte do Rio de Janeiro.



O Vasco venceu o Resende por 3 a 0 na semifinal da Taça Guanabara (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama)

O carro e o celular de Rildo, assim como o celular de Jordi foram levados. Apesar do ocorrido, os quatro ocupantes do veículo passam bem. A assessoria de imprensa do atacante informou que o carro foi recuperado e o jogador registrou boletim de ocorrência de furto, por conta da falta de alguns objetos.

Raul foi o único dos quatro ocupantes do carro que atuou como titular na partida. O Vasco aguarda o vencedor entre Flamengo e Fluminense para disputar a final da Taça Guanabara.