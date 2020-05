Jogadores do Flamengo se posicionam a favor dos treinos no CT

Através de nota assinada pelos atletas e pelo técnico Jorge Jesus, elenco garantiu se sentir protegido para realizar as atividades

Em nota oficial publicada no site do clube na manhã desta quinta-feira(21), os jogadores do , seguidos do vice-presidente de futebol Marcos Braz, o diretor Bruno Spindel e o técnico Jorge Jesus, afirmaram que se sente seguros com protocolo elaborado pelo clube para a volta aos treinos.

"Os atletas e os integrantes envolvidos no dia a dia do Ninho do Urubu informam que se sentem seguros e aptos a retomar os treinamentos em razão do protocolo de segurança e prevenção adotado pelo Departamento Médico", diz parte da nota oficial.

A manifestação vem em meio a uma "guerra" travada pela diretoria do clube para retomar as atividades. Na noite da última quarta-feira(20), após uma reunião com a prefeitura e representantes da saúde, o Flamengo ouviu que não tem autorização para os treinos no Ninho. No entanto, conforme já noticiado pela reportagem da Goal.com, o clube se sente juridicamente protegido e vai seguir treinando no Ninho do Urubu.