Jogadores de saída da Ucrânia encontram dificuldades no mercado e animam times brasileiros por reforços

Os estrangeiros que deixaram o futebol ucraniano por causa do conflito bélico com a Rússia encontram dificuldades no mercado da bola europeu, aberto até 7 de abril com anuência da FIFA. Os atletas têm preferência por atuar no continente. Contudo, os clubes locais têm evitado contratá-los, uma vez que as competições estão perto do fim — a maioria se encerra entre maio e junho.

A GOAL apurou que as principais propostas aos estrangeiros que atuam na Ucrânia e na Rússia são de clubes da América do Sul, especialmente do Brasil, e da Major League Soccer (MLS), principal liga dos Estados Unidos.

Há jogadores que foram procurados por equipes europeias, mas a maioria encontra dificuldades para se realocar na Europa. As ligas locais estão na reta final, e a situação atrapalha os interessados. A maioria prefere esperar o fim da temporada para tentar a contratação dos atletas. O problema é que a permissão concedida pela FIFA se encerra em julho e só será renovado se houver manutenção do conflito bélico no leste europeu.

Em meio a tudo isso, brasileiros e norte-americanos conversam com os clubes ucranianos a fim de buscar empréstimos até dezembro de 2022. Os dois mercados fecham depois da janela europeia. No Brasil, a data limite para contratação é 12 de abril. Nos Estados Unidos, o encerramento ocorre em 4 de maio. É possível também que japoneses (até 1º de abril) e chineses (até 15 de abril) façam investidas.

O Corinthians, por exemplo, tenta os empréstimos do volante Maycon e do atacante Pedrinho com o Shakhtar Donetsk. Ambos aceitam voltar ao Brasil, mas seguem com as situações indefinidas, uma vez que o clube ucraniano ainda não autorizou que eles atuem no Brasil até o fim de 2022.

David Neres é opção de São Paulo e Corinthians. Os dois clubes sinalizaram com a ideia de contratar o atacante, que teve passagem de destaque pelo Ajax, da Holanda. O atleta, contudo, pretende permanecer na Europa. Ele, inclusive, está disposto a esperar julho para buscar um novo clube se for necessário. O Lyon foi apontado como um interessado no jogador.