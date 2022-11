Jogadores da seleção brasileira foram liberados para sair às ruas de Doha pela primeira vez

Atletas jantaram com família e amigos, mas tiveram que retornar à concentração antes das 2h da manhã

Pela primeira vez desde que a seleção brasileira chegou a Doha, no Qatar, para a disputa da Copa do Mundo, os atletas foram liberados por algumas horas para passear pela cidade e jantarem com familiares e amigos. Isso aconteceu logo após o treino da última terça-feira (29).

Inicialmente, a programação prévia que o jantar acontecesse na concentração, no Westin Doha Hotel, mas a comissão técnica decidiu liberar os atletas por algumas horas e todos retornaram antes das 2h.

Ronaldo jantou com Gabriel Jesus hoje. Pintou o 9 do Hepta? pic.twitter.com/QTxCe8f3La — Cruzeiro Informs ᶜᵉᶜ | 🇧🇷🏆 (@cec_informs_) November 29, 2022

Esta foi apenas a segunda vez que os jogadores puderam jantar com seus familiares e amigos. Na primeira oportunidade, a refeição aconteceu na concentração da equipe. Vale lembrar, conforme trouxe a GOAL, os convidados dos atletas estão em hospedagens diferentes, ao contrário do que aconteceu na Copa da Rússia, os atletas estão isolados, sem contato com visitantes.

O contato acontece, além dos jantares, os familiares já puderam acompanhar dois treinos durante a estadia da seleção em Doha. No entanto, esse contato é restrito e fica a critério da programação da comissão técnica.

A seleção brasileira volta a treinar nesta quarta-feira (30), às 17h, no horário local. O técnico Tite optou por fechar a atividade. Ele vai definir a equipe que entra em campo diante de Camarões, na sexta-feira (2).