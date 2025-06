Jogadores do Boca Juniors recebem suspensão longa por expulsões contra o Benfica no Mundial de Clubes

Após se envolver em uma discussão com um segurança, Ander Herrera recebeu uma suspensão que pode encerrar sua participação no Mundial

O enérgico meio-campista espanhol se envolveu em cenas desagradáveis durante a estreia do Boca Juniors no jogo de abertura do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Ele precisou deixar o jogo com o Benfica em menos de 20 minutos devido a uma lesão.

Herrera acabou recebendo um cartão vermelho. O incidente aconteceu pouco antes do intervalo, quando o árbitro César Arturo Ramos fez uma revisão no VAR. Os jogadores do Boca mostraram grande ansiedade em opinar durante esse processo.

Herrera tentou atravessar uma multidão para falar com os árbitros da partida, mas acabou se enrolando com a segurança enquanto seguia irritado em direção ao monitor à beira do campo. Após ser informado sobre a atitude do jogador, de 35 anos, Ramos mostrou o cartão vermelho.

Jorge Figal também foi expulso pelo Boca, enquanto Andrea Belotti foi expulso pelo Benfica. A entidade confirmou que os jogadores do clube argentino receberam suspensões de quatro jogos.

O Boca pretende recorrer dessas punições. Belotti foi suspenso por dois jogos, mas, por enquanto, Herrera e Figal só poderão voltar a jogar nas semifinais do Mundial de Clubes. Além disso, Herrera pode ficar indisponível por tempo indeterminado, após sofrer outra lesão em um período já complicado de contusões no Los Xeneizes.