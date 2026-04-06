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Ramiz ZerroukiIMAGO
Bart DHanis

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Jogador titular do Ajax se recusou a apertar a mão de Zerrouki: “Ele é um sujeito complicado”

Ajax x Twente
Ajax
Twente
Eredivisie

Mika Godts se recusou a cumprimentar Ramiz Zerrouki após o término da partida entre Ajax e FC Twente no último sábado, segundo afirmou Leon ten Voorde, observador do FC Twente, no podcast “De Ballen Verstand” do Tubantia.

No sábado à noite, o Ajax ficou rapidamente em desvantagem por 0 a 1 em seu próprio estádio, o Johan Cruijff ArenA. Mats Rots teve espaço para percorrer todo o campo, após o que Zerrouki chutou a bola com precisão, passando por Maarten Paes.

O Ajax reagiu com Wout Weghorst, que finalizou um ataque bem conduzido, mas acabou perdendo a partida. Sam Lammers cabeceou a bola para Bart van Rooij, que teve caminho livre até o goleiro e finalizou com habilidade.

No segundo tempo, Godts cometeu uma falta em Zerrouki, algo que o meio-campista argelino não aceitou de bom grado. “Houve uma discussão em campo”, começa Ten Voorde.

“Normalmente, os jogadores fazem as pazes depois da partida: esquecem o assunto. Mas desta vez não. Godts se recusou a isso. É um rapaz difícil. Um garoto estranho, mas que sabe jogar muito bem”, conclui ele.

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Godts deu a assistência para o gol de Weghorst no sábado à noite, elevando seu total para dez nesta temporada. Além disso, ele também conseguiu balançar as redes por conta própria 14 vezes.

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