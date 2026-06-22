Jogador do Real Madrid se despede do clube na escada do avião: É hora de partir!

Tre Liles, estrela do Real Madrid, causou um grande rebuliço nas redes sociais ao publicar um vídeo que parecia ser uma despedida da capital espanhola após apenas uma temporada.

O astro do basquete, prestes a embarcar no aeroporto, disse: “Madri foi incrível, mas chegou a hora de partir”, em uma atitude que deixou os torcedores confusos quanto ao seu futuro no clube real.

De acordo com o que o jogador postou em suas contas pessoais, ele acrescentou, antes de pousar em seu novo destino, que não revelou: “Tive uma experiência maravilhosa. Agradeço o carinho que recebi de todos os torcedores de Madri”.

E encerrou o vídeo com uma frase enigmática: “A verdadeira pergunta é... onde está Lyle?”, acompanhada de um comentário escrito: “A história não é escrita pelo destino, mas pela experiência”.

Lyles havia se juntado ao Real Madrid na temporada passada com um contrato de um ano, em uma contratação que representou uma surpresa para o clube, que esperava prolongar sua permanência na capital após seu excelente desempenho no final da temporada.

Ao contrário de outros jogadores, Liles optou por morar no centro de Madri, onde costumava postar vídeos de seus passeios pela capital espanhola e de seus cafés favoritos; ele chegou a se perguntar, em um desses vídeos no final de 2025: “Por que não fico em Madri por mais tempo?”, o que deu ao clube a esperança de convencê-lo a permanecer na cidade pela qual se apaixonou.

No entanto, o desejo do jogador canadense de voltar à sua terra natal permaneceu claro, o que levou o Real Madrid a envidar grandes esforços para igualar quaisquer ofertas que ele pudesse receber de outros clubes, especialmente após seu desempenho excepcional nas semifinais, onde marcou 20,5 pontos e fez 7,5 rebotes, com um índice de eficiência de 24,5.

Lyles encerrou sua primeira temporada na Liga Europeia com uma média de 13,5 pontos e 45,9% de aproveitamento em arremessos de três pontos, além de 4,5 rebotes e 1,5 assistências, alcançando um índice de eficiência de 15,1 em mais de 21 minutos em quadra.

Na Liga Espanhola de Basquete (Liga Indesa), sua média foi de 11,7 pontos (com 37,4% de aproveitamento nas bolas de três pontos), 5 rebotes e 1,8 assistências, com um índice de eficiência de 14,1 em 20 minutos e 50 segundos em quadra.

Vale lembrar que Liles encerrou na última temporada uma trajetória de dez anos na Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos (NBA) com várias equipes (Jazz, Nuggets, Spurs, Pistons e Kings), antes de se juntar ao Real Madrid em uma transferência inesperada.