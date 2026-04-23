Jogador do PSV parece ter que esquecer a transferência: “Não é algo fácil de concretizar”

É bastante provável que Nick Olij continue sendo um dos goleiros do PSV na próxima temporada. O próprio goleiro de 30 anos afirmou na semana passada ainda não ter tomado uma decisão sobre seu futuro, mas o Eindhovens Dagblad noticiou nesta quinta-feira que uma transferência no verão “não será fácil de concretizar”.

O PSV contratou Olij no verão passado, vindo do Sparta Rotterdam, por três milhões de euros. O goleiro ainda não estreou na equipe principal do clube de Eindhoven.

Por isso, resta saber se ele ainda estará sob contrato com o campeão nacional na próxima temporada. “Ainda não sei”, disse ele recentemente à ESPN. “Ainda não tomei uma decisão a esse respeito.”

“Isso envolve várias partes. Quero terminar bem as últimas quatro semanas e manter a forma. Veremos no verão como e o que vai acontecer.”

O Eindhovens Dagblad, no entanto, acredita que uma transferência é improvável. Segundo o jornal, isso parece “não ser fácil de concretizar no próximo verão, porque o PSV ainda vai querer receber alguns milhões por ele”.

A questão é se os clubes estarão dispostos a pagar isso, após uma temporada com tão pouco tempo de jogo. Além disso, Olij recebe um salário que os clubes holandeses fora dos três tradicionais grandes não podem pagar.

Por isso, o Eindhovens Dagblad conclui que “não é de forma alguma impensável” que Olij permaneça mais um ano no PSV. Aliás, ele fará sua estreia pelo campeão nacional na quinta-feira à noite, em casa, contra o PEC Zwolle, anunciou Peter Bosz no início desta semana em uma coletiva de imprensa.

“Ele é um dos poucos que, antes da partida, sempre tenta animar o time e se manifesta”, disse Bosz. “Embora ele também pudesse pensar que cada um deve se virar sozinho. Mas ele não faz isso e, justamente por isso, desejo muito que ele faça sua estreia.”