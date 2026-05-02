Jogador do PSV mostra-se confiante e destaca o que pode contribuir para a seleção holandesa

Guus Til está na mira de Ronald Koeman, como o técnico da seleção holandesa já indicou várias vezes. O jogador em questão comenta, após o jogo Ajax x PSV (2 a 2), sobre uma possível convocação para a seleção holandesa de vista para a próxima Copa do Mundo.

“Não importa muito o que eu penso sobre isso”, diz Til, de Amsterdã, ao iniciar a conversa com Hans Kraay Júnior, repórter da ESPN. “Depois da temporada, vou primeiro passar uma semana na Itália. E quando eu voltar, a convocação já deve ter sido divulgada. Aí eu vejo.”

Kraay quer então saber de Til o que ele pode acrescentar à seleção de Koeman. “Este ano, e também nos últimos anos, acho que fui um dos melhores meio-campistas da Eredivisie”, afirma o versátil jogador do PSV ao técnico da seleção, pouco mais de um mês antes do início da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

“Mostrei que sei marcar gols. Fomos campeões três vezes, e desempenhei um papel importante nisso. Então, acho que isso fala por si”, afirma o confiante Til, que balançou as redes 52 vezes em 173 partidas com a camisa do PSV.

Til marcou dezesseis gols nesta temporada em 38 partidas pelo PSV em todas as competições. Ele foi regularmente escalado como atacante pelo técnico Peter Bosz, embora Ricardo Pepi tenha sido o líder do ataque do campeão contra o Ajax.

Til, de 28 anos, estreou-se em março de 2018 na seleção holandesa e já soma seis partidas internacionais. Sua última atuação pela Oranje remonta a outubro de 2024, quando a Holanda empatou em 1 a 1 com a Hungria na Liga das Nações.