Jogador do PSV expressa claramente, ao vivo diante das câmeras da ESPN, seu desejo de sair

O PSV precisa levar em conta, no próximo verão, uma grande saída de jogadores do elenco. Não só alguns dos principais nomes estão pensando em uma nova aventura, como também Niek Schiks falou à ESPN sobre “dar um passo em outro lugar”.

O goleiro de 22 anos vem de um bom período. Devido à ausência de Matej Kovár e Nick Olij, ele fez sua estreia no time principal e também foi convocado para a Seleção Holandesa Sub-21 durante a última janela de jogos internacionais. “Isso é ótimo, porque jogar é o mais importante para o meu desenvolvimento.”

Apesar da boa impressão que Schiks deixou na Eredivisie, o PSV terá que sentar-se à mesa com ele nos próximos tempos para discutir seu futuro em Eindhoven. “Essas são conversas que precisamos ter”, disse o talentoso goleiro, que também é realista.

“Talvez não haja perspectivas no PSV na próxima temporada, então é preciso pensar em dar um passo em outro lugar. Provavelmente será um empréstimo, no cenário ideal. No entanto, ainda não sei como e o que vai acontecer, essas conversas ainda estão por vir.”

“Preciso dar um passo para um nível em que possa continuar me desenvolvendo”, continua Schiks, que, dada a experiência adquirida na Keuken Kampioen Divisie, esboça três opções. “Um time que lute pelo acesso na KKD, um clube da Eredivisie ou uma passagem temporária para o exterior.”

Schiks tem um contrato com o PSV que expira no próximo verão, mas ainda não descartou a possibilidade de uma consagração definitiva em Eindhoven. “Não, nós deixamos claro um para o outro que ainda vemos futuro em mim.”

“O PSV deixou isso claro, então meu objetivo ainda é me tornar goleiro do time principal do PSV. No fim das contas, você também analisa seu próprio desenvolvimento e se pergunta: qual é o melhor plano para mim? O objetivo final é o time principal do PSV, então vamos nos dedicar totalmente a isso.”