Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
PSV Til Gasiorowski Til Saibari FlamingoIMAGO
Sydney Jordan

Traduzido por

Jogador do PSV busca transferência, clube de Eindhoven pede mais de 20 milhões

Mercado da bola
PSV
Eredivisie
R. Flamingo

O Eindhovens Dagblad noticiou na noite de sexta-feira que Ryan Flamingo está de olho em uma transferência. Segundo informações, o zagueiro de 23 anos acredita que está na hora de uma aventura no exterior. No entanto, o PSV pede 20 milhões pelo jogador.

“Flamingo está se dando bem no PSV, mas vê uma transferência neste verão como a opção certa para continuar seu desenvolvimento”, escreve o ED. Segundo o jornal, o PSV não pode simplesmente concordar com isso, pois ele ainda representa um valor de mercado considerável.

O zagueiro tem contrato até meados de 2029. Seu valor de mercado é estimado em 14 milhões de euros, o que significa que os clubes interessados terão que abrir os bolsos se quiserem contratá-lo. 

Segundo o ED, o clube de Eindhoven exige mais de vinte milhões de euros por Flamingo. O clube ainda não recebeu nenhuma oferta, embora o zagueiro tenha despertado o interesse de vários clubes nesta temporada, incluindo o VfL Wolfsburg. 

Com Yarek Gasiorowski e Armando Obispo, o jovem zagueiro continua sendo de grande valor para o PSV. Afinal, o trio é o único grupo de zagueiros centrais disponíveis com experiência na Liga dos Campeões e em uma disputa pelo título.

Apesar de seu tempo de jogo limitado nesta temporada, a diretoria de Eindhoven está muito satisfeita com o zagueiro. Após a saída de Jerdy Schouten, ele ganhou mais minutos e causou boa impressão.

Espera-se que Flamingo continue em campo pelo PSV nos próximos tempos. Embora esteja aberto a uma transferência, ele continua se dedicando totalmente ao clube, segundo o Eindhovens Dagblad

Publicidade