Jogador do PSV busca transferência, clube de Eindhoven pede mais de 20 milhões

O Eindhovens Dagblad noticiou na noite de sexta-feira que Ryan Flamingo está de olho em uma transferência. Segundo informações, o zagueiro de 23 anos acredita que está na hora de uma aventura no exterior. No entanto, o PSV pede 20 milhões pelo jogador.

“Flamingo está se dando bem no PSV, mas vê uma transferência neste verão como a opção certa para continuar seu desenvolvimento”, escreve o ED. Segundo o jornal, o PSV não pode simplesmente concordar com isso, pois ele ainda representa um valor de mercado considerável.

O zagueiro tem contrato até meados de 2029. Seu valor de mercado é estimado em 14 milhões de euros, o que significa que os clubes interessados terão que abrir os bolsos se quiserem contratá-lo.

Segundo o ED, o clube de Eindhoven exige mais de vinte milhões de euros por Flamingo. O clube ainda não recebeu nenhuma oferta, embora o zagueiro tenha despertado o interesse de vários clubes nesta temporada, incluindo o VfL Wolfsburg.

Com Yarek Gasiorowski e Armando Obispo, o jovem zagueiro continua sendo de grande valor para o PSV. Afinal, o trio é o único grupo de zagueiros centrais disponíveis com experiência na Liga dos Campeões e em uma disputa pelo título.

Apesar de seu tempo de jogo limitado nesta temporada, a diretoria de Eindhoven está muito satisfeita com o zagueiro. Após a saída de Jerdy Schouten, ele ganhou mais minutos e causou boa impressão.

Espera-se que Flamingo continue em campo pelo PSV nos próximos tempos. Embora esteja aberto a uma transferência, ele continua se dedicando totalmente ao clube, segundo o Eindhovens Dagblad.