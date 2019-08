Jogador do Chelsea sofre com racismo e Lampard critica impunidade

O zagueiro Kurt Zouma foi a mais nova vítima de um crime que vem se tornando habito comum neste início de Premier League

O treinado por Frank Lampard mais uma vez contrastou uma atuação de bom volume ofensivo com um resultado ruim. Neste sábado (31), dentro de Stamford Bridge, os Blues abriram 2 a 0 sobre o e sofreram o empate depois. O duelo, contudo, marcou mais um caso de racismo na , algo que vem sendo cada vez mais comum especialmente neste início de temporada.

Tammy Abraham, autor dos gols do Chelsea nesta quarta rodada, sofreu abusos racistas após o pênalti perdido na disputa da , vencida pelo . No , Paul Pogba e Marcus Rashford também foram alvos de ofensas criminosas após desperdiçarem penais em dois jogos consecutivos. Neste sábado, a vítima foi o zagueiro Kurt Zouma, do Chelsea.

Callum Robson diminuiu para 2 a 1 no início do segundo tempo, e o Sheffield arrancou o empate nos minutos finais, contando com um gol contra de Zouma. Tão cedo o lance aconteceu, perfis nas redes sociais – que tem sido a plataforma mais utilizada para os registros dos racistas – começaram a xingar o francês por causa da cor de sua pele.

Após o jogo, o técnico Frank Lampard foi perguntado sobre o assunto e pediu providências sérias para lidar com a questão, atacando especialmente a impunidade para com os agressores: “Em primeiro lugar, é uma pessoa que faz isso, fazem escondidos. Depois, são as plataformas de mídias sociais que permitem que as pessoas, que podem ser encontradas, façam seu registro”, disse em sua entrevista coletiva.

“Independente do quanto esta conversa é horrível e o quanto estamos cansados de falarmos sobre isso, se ninguém acaba sendo culpado, então qualquer um pode falar qualquer coisa, não importa se é xingamento, racismo, homofobia, sexismo, ou tudo, se nós permitimos isso. Infelizmente, é algo que está aí na sociedade e precisamos lidar com isso”.

Perguntado se o Chelsea irá entrar com investigações junto às redes sociais para localizar os racistas, Lampard disse acreditar que sim: “Acho que temos planos para fazer isso”, finalizou.

Com o empate por 2 a 2, o Chelsea chegou a cinco pontos e está na metade da tabela na Premier League.