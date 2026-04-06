Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

Jogador do Bayern: Confronto com o Real Madrid? Neste momento, não há como nos derrotar

Grande confiança de Carl antes do tão aguardado confronto

Lennart Karl, ala do Bayern de Munique, demonstrou total confiança nas capacidades de sua equipe antes do confronto contra o Real Madrid, amanhã, terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu.

Questionado sobre o confronto com o clube madrilenho, o jovem jogador disse, em declarações divulgadas pela agência de notícias chinesa "Xinhua": "Vencer o Real Madrid? Sentimos que somos uma equipe imbatível no momento, todos sentem isso".

Karl marcou o gol da vitória decisiva contra o Freiburg aos 99 minutos, completando a virada de sua equipe com a vitória por 3 a 2, no último sábado, na Bundesliga, após estar perdendo por 2 a 0.

Sobre ter tirado a camisa após o gol decisivo, ele comentou: “Já estava na minha cabeça há algum tempo tirar a camisa”.

Embora Karl tenha recebido o cartão amarelo de praxe, esse gesto pareceu uma expressão de alegria e confiança ao mesmo tempo.

O Bayern vive um momento especial, tendo chegado às semifinais da Copa da Alemanha, liderando a Bundesliga com grande vantagem e buscando agora chegar às semifinais da Liga dos Campeões ao enfrentar o Real Madrid.

