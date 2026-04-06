Jogador do Bayern: Confronto com o Real Madrid? Neste momento, não há como nos derrotar

Lennart Karl, ala do Bayern de Munique, demonstrou total confiança nas capacidades de sua equipe antes do confronto contra o Real Madrid, amanhã, terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Estádio Santiago Bernabéu.
Questionado sobre o confronto com o clube madrilenho, o jovem jogador disse, em declarações divulgadas pela agência de notícias chinesa "Xinhua": "Vencer o Real Madrid? Sentimos que somos uma equipe imbatível no momento, todos sentem isso".
Karl marcou o gol da vitória decisiva contra o Freiburg aos 99 minutos, completando a virada de sua equipe com a vitória por 3 a 2, no último sábado, na Bundesliga, após estar perdendo por 2 a 0.
Sobre ter tirado a camisa após o gol decisivo, ele comentou: “Já estava na minha cabeça há algum tempo tirar a camisa”.
Embora Karl tenha recebido o cartão amarelo de praxe, esse gesto pareceu uma expressão de alegria e confiança ao mesmo tempo.
O Bayern vive um momento especial, tendo chegado às semifinais da Copa da Alemanha, liderando a Bundesliga com grande vantagem e buscando agora chegar às semifinais da Liga dos Campeões ao enfrentar o Real Madrid.