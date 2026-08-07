Jogador do Barcelona chega a acordo com o clube para a saída

Um dos jogadores está próximo de deixar o Barcelona nas últimas semanas da janela de transferências de verão, depois de ter tomado, junto com o clube, a decisão de buscar um novo destino que lhe dê mais chances de jogar.

Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o ponta sueco Roony Bardghji vai sair em busca de mais minutos em campo, diante da dificuldade de atuar com regularidade no time principal.

Leia também

Número 3: quem é o homem oculto da Fifa que abalou o trono de Infantino?

Cobranças no Parlamento espanhol para excluir o Marrocos da organização da Copa do Mundo de 2030

Ainda assim, o Barcelona planeja manter o controle sobre o futuro do jogador, seja por meio de um empréstimo, seja por meio de um acordo que inclua cláusulas que garantam a possibilidade de recompra, ou ainda mantendo parte dos direitos de venda, já que o clube catalão continua acreditando no grande potencial do jovem sueco.

O jogador de origem síria apareceu recentemente por 45 minutos diante do inglês Birmingham, e apresentou uma atuação de destaque no segundo tempo, dando ao time catalão velocidade, habilidade e capacidade de decisão no último toque, durante o amistoso que terminou com a derrota do Barça nos pênaltis, após o empate por 2 a 2.

De acordo com o jornal espanhol "AS", a entrada de Bardghji coincidiu com o melhor período ofensivo da equipe de Flick, tendo ele finalizado duas bolas ao gol e alcançado um índice de acerto nos passes de 87% (31 de 36), além de ter completado dois dribles e recuperado a bola 3 vezes.

Mas o brilho de Bardghji diante do Birmingham não será suficiente para mantê-lo nas fileiras do Blaugrana, já que o sueco enfrenta uma forte concorrência na sua posição, especialmente após a chegada do alemão Karim Adeyemi neste verão.



