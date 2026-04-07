Jogador do Al-Hilal é cobiçado pela Série A italiana

A Juventus pretende contratar o atacante uruguaio Darwin Núñez, estrela do Al-Hilal saudita, durante a próxima janela de transferências de verão, em uma iniciativa empolgante que reflete a ambição do clube italiano em reforçar seu ataque.



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O canal italiano “Sky Sports” revelou hoje, terça-feira, que a diretoria da Juventus entrou em contato oficialmente com a do Al-Hilal para discutir a possibilidade de transferência do jogador uruguaio para o Allianz Stadium, a casa da “Vecchia Signora” na cidade de Turim.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” citou o canal, informando que a estratégia de contratações da Juventus para o verão estará intimamente ligada à classificação do time para a Liga dos Campeões na próxima temporada, já que essa classificação é um fator decisivo para o financiamento das novas contratações.

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Vale lembrar que Núñez se juntou ao Al-Hilal vindo do Liverpool, da Inglaterra, em agosto de 2025 por 53 milhões de euros.

Durante sua passagem pelo time saudita, o atacante uruguaio disputou 24 partidas em diversas competições, marcando 9 gols e dando 5 assistências.



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O Al-Hilal havia excluído Nunez da lista de jogadores locais da Liga Saudita Roshen após o fechamento da janela de transferências de inverno.