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Jogador de Marrocos busca a cidadania egípcia: ele defenderá o Egito?

Egito
Marrocos
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O profissional marroquino aguarda a resposta da Fifa para agir oficialmente

Fontes jornalísticas egípcias revelaram que um jogador marroquino que atua no Campeonato Egípcio busca obter a nacionalidade egípcia, com o objetivo de representar a seleção do Egito no cenário internacional.

De acordo com o jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset, o jogador em questão entrou em contato com a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, para se informar sobre a possibilidade de representar a seleção egípcia, e aguarda uma resposta para dar início aos procedimentos oficiais.

Abdel Basset não mencionou o nome do profissional marroquino, mas afirmou que o jogador não representou a seleção de Marrocos em partidas da Copa Africana de Nações ou da Copa do Mundo, tendo participado apenas da Copa Árabe.

O jogador deseja saber se sua participação no torneio árabe o impedirá de vestir a camisa egípcia no próximo período.

A seleção egípcia se prepara para disputar as eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, quando enfrentará Angola e Sudão do Sul, em setembro deste ano, na primeira e na segunda rodada, respectivamente.

Africa Cup of Nations Qualification
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Gabão
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Por sua vez, o site marroquino sport7 destacou que o jogador em questão é Mahmoud Bentayg, profissional do Zamalek.

Bentayg, de 26 anos, juntou-se ao clube no verão de 2024, vindo do Saint-Étienne, da França, e conquistou 3 títulos: o Campeonato Egípcio, a Copa do Egito e a Supercopa da África.

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