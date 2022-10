"Jogador de 100 milhões de libras", Grealish desabafa: nunca fui artilheiro

Jack Grealish admite que o debate constante sobre seu preço se tornou “irritante”, já que esperam muito dele

Após se destacar no Aston Villa, da Inglaterra, Jack Grealish não só foi contratado pelo Manchester City, de Pep Guardiola, como se tornou o jogador mais caro do futebol britânico ao se mudar para o Etihad Stadium no verão de 2021.

Sua temporada de estreia nos citizens rendeu um título da Premier League, mas foram apenas seis gols e quatro assistências. Por isso, o atacante passou a ser cobrado por um melhor desempenho pelos torcedores do clube e a imprensa inglesa.

Na atual temporada, com os críticos ainda mirando em meio a uma competição acirrada por lugares no elenco de Pep Guardiola, Grealish tem ganhado mais minutos no time titular do City, especialmente nos jogos da Liga dos Campeões.

Em entrevista à BT Sport, de Londres, Grealish comentou sobre atuar em um grande clube da Inglaterra: “Sabe de uma coisa? Eu não estou realmente preocupado com o preço, no final das contas, essa era minha cláusula de liberação, era o que Villa achava que eu valia."

"O Manchester City pagou isso por mim, notei nos últimos seis meses, especialmente, é constantemente (um ponto de discussão), se eu valesse 20 milhões de libras, acho que poderia jogar, não ter um bom futebol e as pessoas não achariam nada. Mas porque custa 100 milhões de libras, todo mundo fala sobre isso, esse lado é um pouco chato.”

Getty Images

Ainda na entrevista, Grealish apontou que ele nunca foi um goleador, dizendo sobre aquelas expectativas geradas pelos torcedores: “Acho que, no futuro, é algo para se olhar para trás, sendo o primeiro jogador britânico de 100 milhões de libras, mas preciso começar a melhorar meu futebol, atuando e marcando gols, recebendo assistências."

"Mas é estranho, as pessoas falam sobre mim marcando gols, não há sensação melhor no futebol, mas o que é louco é que eu nunca fui. Você sabe que você tem aqueles tipos de pontas que constantemente marcam. Eu nunca fui realmente um tipo de ala que marca."

O craque de 27 anos só balançou as redes em uma ocasião nesta temporada, mas, como citado, ele tem recebido mais tempo de jogo.

Na próxima rodada da Premier League, o City recebe o Southampton, neste sábado (6), às 11h (de Brasília), com Grealish na expectativa de figurar no time titular novamente.