Jogador da seleção holandesa chega ao limite: "Não dá mais"

O jornalista Sjoerd Mossou observa com horror o desempenho de Wout Weghorst no Ajax. Em sua coluna no Algemeen Dagblad, ele descarta definitivamente o jogador da seleção holandesa.

Mossou tem certeza de que Weghorst estará na convocação para a Copa do Mundo do técnico Ronald Koeman na próxima quarta-feira. “Agora que a Copa do Mundo se aproxima, isso se torna cada vez mais surpreendente. O melhor jogador holandês do nosso campeonato já foi mandado de férias há muito tempo.”

“Weghorst nem sequer chega perto do top 60 dos melhores jogadores da Eredivisie nesta temporada; mesmo neste fraco Ajax, ele é um dos piores, mas normalmente poderíamos colocar um grande destaque ao lado do nome de Wout.”

O jogador com 51 convocações pela seleção nacional não conseguiu convencer mais uma vez na quinta-feira contra o FC Groningen (vitória por 2 a 0). “Quem vê Weghorst se arrastando há meses na Eredivisie pode começar a sentir pena dele (bem, quase isso). Mesmo com sua eterna garra e determinação, isso já não compensa mais.”

Mossou respeita a carreira de Weghorst, mas acredita que o limite mínimo foi atingido. “Estamos falando da seleção holandesa. Estamos falando de uma Copa do Mundo, o maior palco que existe, disputando uma chance que só surge uma vez a cada quatro anos.”

“Se Koeman for totalmente honesto, ele mesmo sabe disso, é claro. Weghorst na seleção holandesa. Não dá mais”, conclui Mossou com uma conclusão dolorosa.

Weghorst (33) disputou 2.151 minutos nesta temporada pelo Ajax, distribuídos por 33 partidas oficiais. Nelas, ele marcou nove gols e deu quatro assistências.