Joey Veerman espera ansiosamente por uma transferência para o Borussia Dortmund. O meio-campista do PSV confirmou à ESPN, após a vitória por 2 a 1 sobre o Excelsior, que ouviu comentários sobre o interesse alemão e chama o Dortmund de uma opção fantástica. “Eles precisam se apressar se me querem tanto assim.”

Veerman, de 27 anos, voltou ao time titular do PSV na noite de sábado e mostrou de imediato sua classe com o passe em profundidade que acabou originando o gol de abertura de Ruben van Bommel. Depois da partida, o foco está sobretudo em seu futuro, agora que o Dortmund é cada vez mais ligado de forma concreta ao armador.

Questionado sobre o que o interesse do gigante alemão provoca nele, Veerman não precisou pensar muito. “É claro que é um clube maravilhoso. Estou aguardando tudo isso”, disse o meio-campista, que foi perguntado sobre o status da possível transferência. “Claro que você ouve alguns comentários, mas ainda não é o caso de eu estar jogando lá.”

Veerman já havia deixado claro anteriormente que não vê necessariamente uma mudança para a Inglaterra como seu próximo passo ideal e nunca escondeu sua preferência por Espanha e Itália. O Dortmund pode mudar isso. “Se isso acontecer, naturalmente seria uma opção fantástica para mim. Na verdade, eu também esperei por isso durante anos.”

Uma saída de Eindhoven significaria, para Veerman, o fim de um período extremamente bem-sucedido. O meio-campista joga no PSV desde janeiro de 2022 e relembra com muito prazer seus anos no Philips Stadion. “Tive cinco anos muito bonitos. Deixe-me ver: acho que ganhei oito títulos. De qualquer forma, é um período fantástico e estou me sentindo enormemente bem aqui.”

Segundo Veerman, isso também pôde ser visto em campo no sábado. Ao mesmo tempo, ele não faz segredo de que ainda tem a ambição de dar o próximo passo. “Acho que hoje em campo também dá para ver que estou feliz aqui. Mas nunca escondi que um dia quero dar um belo passo.”

Por isso, os próximos dias podem ser decisivos para o futuro de Veerman, que, segundo informações anteriores, pode sair até 20 de agosto por cerca de 20 milhões de euros graças a uma cláusula em seu contrato. O Borussia Dortmund está cada vez mais convencido de sua chegada, enquanto o próprio Veerman deixa a porta claramente aberta: “Temos que esperar para ver o que vai acontecer na última semana. Na verdade, não posso dizer muita coisa sobre isso.”