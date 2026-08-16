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Bart DHanis

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Jochem Ritmeester van de Kamp está perto de retornar à Eredivisie

Mercado da bola
Go Ahead Eagles

O Go Ahead Eagles vai com tudo por Jochem Ritmeester van de Kamp, informa a Voetbal International na tarde deste domingo. Segundo a VI, a transferência pode ser concluída rapidamente.

Ritmeester van de Kamp está atualmente sob contrato com o Almere City, que o emprestou ao Telstar na temporada passada. O meio-campista quer voltar à Eredivisie, como já havia dito antes do verão no podcast de futebol VERSUZ.

O meio-campista, que ainda tem contrato até meados de 2027 com o Almere, vale atualmente 1,5 milhão de euros, segundo o Transfermarkt.

Ainda não se sabe quanto o clube de Deventer vai oferecer por Ritmeester van de Kamp. A VI também informa que o Sparta monitora a situação.

Ritmeester van de Kamp está no topo da lista no Adelaarshorst. Joseph Oosting é muito fã do jogador, que marcou sete gols pelo Telstar na Eredivisie na temporada passada.

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O Go Ahead Eagles vê em Ritmeester van de Kamp o substituto ideal para Calvin Twigt, que está prestes a se transferir para o Willem II.

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