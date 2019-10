João Félix bate recorde de Agüero. E está só começando no Atlético

O português se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelos colchoneros na Liga dos Campeões

João Félix, de apenas 19 anos e 325 dias, superou a marca do argentino Sergio Agüero como jogador do mais jovem a fazer um gol na Liga dos Campeões. Agüero tinha 20 anos e 106 quando estabeleceu o recorde.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo

No jogo contra o Lokomotiv, no dia 01 de outubro, João Félix abriu o placar para o Atlético no jogo que terminou 2 a 0 para os espanhóis. Agüero fez seu primeiro gol na Liga dos Campeões com o Atlético no dia 16 de setembro de 2008, quando o time bateu o Eindhoven por 3 a 0.

Mesmo com pouca idade e na sua primeira temporada, Félix já se mostra um jogador muito importante para o Atlético. Ele é o artilheiro da equipe neste começo de temporada, com três gols marcados (os outros dois gols foram em LaLiga).