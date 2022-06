Jô recebe propostas do Brasil e do exterior e avalia futuro após saída do Corinthians

Atacante de 35 anos conversa com os seus representantes e não descarta volta ao exterior no mercado da bola

Jô recebeu propostas após . O atacante de 35 anos tem ofertas do Brasil e do exterior, conforme apurado pela GOAL, e avalia o próximo passo na carreira.

Os clubes interessados em contar com o centroavante ainda não foram divulgados, mas ele terá até o julho para definir o futuro. As ofertas apresentadas são de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e outros mercados do exterior.

O jogador aguarda a reabetura das janelas de transferências — o que acontecerá em 18 de julho no Brasil — para definir onde jogará em 2022/2023. Ele não tem predileção sobre a permanência no país ou no exterior. O atleta já atuou em Rússia, Inglaterra, Turquia, Emirados Árabes Unidos, China e Japão.

A saída de Jô do Corinthians ocorreu por problemas internos. O atacante se desgastou depois de ir a um pagode durante a derrota do time para o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro. No dia seguinte, não compareceu ao treino — a situação, contudo, já estava alinhavada com o clube.

Na última quinta-feira (9), optou por sua saída do clube de forma amigável. Ele não receberá o valor de sua rescisão, mas cobra o que há de pendência financeira. Os valores passados terão que ser pagos ao jogador.

Em 2022, Jô disputou 19 partidas pelo Corinthians e marcou quatro vezes. O atleta chegou a ser tratado como titular do técnico Vitor Pereira. No entanto, os problemas extracampo o tiraram do Parque São Jorge.