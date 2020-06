Jô e brasileiros aparecem entre piores contratações da Premier League para jornal inglês

Lista ainda conta com outro ex-Corinthians e Afonso, convocado por Dunga para defender a seleção brasileira

O segue sendo um dos países que mais exporta jogadores para a Europa. Muitos deles viram craques, como Ronaldo, Rivaldo ou Neymar. Mas como nada é perfeito, muitos deles também decepcionam. E dentre as 20 piores contratações da história da Premier League, quatro foram de brasileiros, segundo ranking do jornal inglês Daily Mirror .

Com quatro nomes, o Brasil é o país que mais aparece na lista, mais até do que os próprios ingleses. Mas o maior fracasso da liga, segundo o jornal, foi o português Bebé, ex- . Nomes como Michael Owen e Andriy Shevchenko ainda aparecem antes de Kléberson, primeiro brasileiro da lista em oitavo lugar.

O volante foi contratado pelo United pouco tempo depois de conquistar a de 2002 com o Brasil. Na época, ele foi apontado como o novo Roy Keane e apresentado ao lado do ainda desconhecido Cristiano Ronaldo. Mas a empolgação durou pouco.

O jogador não conseguiu se firmar na equipe e após apenas 30 partidas deixou o clube rumo à , para defender o .

O próximo brasileiro do ranking é Jô, na 11ª posição. Após ser revelado para o futebol no , o centroavante foi contratado pelo em 2009, por 18 milhões de libras, recorde para o clube que ainda não havia se tornado um dos mais ricos do mundo.

Em 21 partidas com a camisa dos Citizens, Jô marcou apenas um gol ao longo de três temporadas.

No 14º lugar aparece Afonso Alves. O atacante nunca foi muito conhecido no Brasil, mas ganhou fama após ser convocado algumas vezes para a seleção brasileira pelo então técnico Dunga, em 2007, quando defendia o Heerenveen, da .

Então, no ano seguinte, foi contratado pelo , por 14 milhões de euros. Mas as boas atuações ficaram pela Holanda e ele acabou sendo rebaixado para a segunda divisão inglesa com sua nova equipe, até seguir rumo ao Qatar.

O último brasileiro da lista é André , outro ex-Corinthians. Após boas temporadas e títulos pelo alvinegro paulista, foi contratado pelo Fenerbahçe, da Turquia, até ser comprado pelo . Pelos Gunners foram apenas 23 jogos e dois gols, até ser emprestado para o e ser comprado em definitivo pelo .

As 20 piores transferêncas da Premier League

1.Bebé (Manchester United)

2.Ali Dia ( )

3.Andy Carroll ( )

4.Michael Owen ( )

5.Adrian Mutu ( )

6.Eliaquim Mangala (Manchester City)

7.Andriy Shevchenko (Chelsea)

8.Kleberson (Manchester United)

9.Jack Rodwell (Sunderland)

10.Tomas Brolin ( )

11.Jô (Manchester City)

12.Roberto Soldado ( )

13.Massimo Taibi (Manchester United)

14.Afonso Alves (Middlesbrough)

15.Andy van der Meyde ( )

16.André Santos (Arsenal)

17.Kostas Mitroglou ( )

18.Corrado Grabbi ( )

19.Ricky Van Wolfswinkel ( )

20.Marco Boogers ( )