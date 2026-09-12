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imago-sport-30200516.jpgPro Shots
Siep Engelen

Traduzido por

Jhon van Beukering é acusado de agressão grave durante IJsselmeervogels x GVVV

IJsselmeervogels x GVVV Veenendaal
IJsselmeervogels
GVVV Veenendaal
Tweede Divisie

Jhon van Beukering é acusado de agressão grave no intervalo do clássico do futebol amador entre IJsselmeervogels e GVVV. O ex-jogador de, entre outros, Feyenoord e NEC teria dado um soco no rosto do jogador do IJsselmeervogels Quiermo Dumay. 

Na tarde de sábado, a situação saiu completamente do controle no Sportpark De Westmaat. Com o placar em 0 a 2, as duas equipes foram para o vestiário, mas foi ali que tudo deu errado. Segundo a RTV Utrecht, Dumay levou um soco no rosto na entrada do túnel dos jogadores. 

Com isso, ele sofreu ferimentos consideráveis. Nas fotos, é possível ver o rosto de Dumay ensanguentado e que ele perdeu alguns dentes. Agora, veio à tona que Van Beukering seria o autor. No GVVV, ele é assistente técnico do irmão, Dennis van Beukering. 

“Dumay diz que Jhon van Beukering deu o soco. Ele golpeou como um brigão de rua”, disse o técnico do IJsselmeervogels, Willem Leushuis, à RTV Utrecht. “É lógico que meus jogadores não quiseram continuar. Foi algo muito assustador.” 

O GVVV se pronunciou sobre o incidente por meio de um comunicado. “A diretoria do GVVV lamenta profundamente o que aconteceu após o fim do primeiro tempo na partida fora de casa contra o IJsselmeervogels”, diz o texto. 

Tweede Divisie
GVVV Veenendaal crest
GVVV Veenendaal
GVV
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Rohda Raalte crest
Rohda Raalte
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IJsselmeervogels
IJS

“O GVVV se distancia do que aconteceu e condena isso com veemência. A diretoria tomará as medidas adequadas assim que mais detalhes sobre a situação surgida forem conhecidos.” 

Neste verão, Dumay trocou o GVVV pelo IJsselmeervogels. Portanto, ele enfrentou seu ex-clube. Após o incidente, o IJsselmeervogels decidiu não querer continuar jogando e registrar um boletim de ocorrência.

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