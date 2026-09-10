O brasileiro Gabriel Jesus, atacante do Barcelona, adaptou-se rapidamente ao ambiente do clube catalão e marcou um gol em sua segunda partida contra o Feyenoord, na última quarta-feira, no estádio Camp Nou, pela Liga dos Campeões da Europa.

Jesus entrou como substituto no segundo tempo e marcou um gol, contribuindo para a ampla vitória do Blaugrana (5 a 1) sobre o Feyenoord.

Em declarações após a partida, Jesus disse: "É o mesmo sentimento que tive quando marquei meu primeiro gol como profissional, mas é uma sensação diferente. Meu primeiro gol no estádio Camp Nou lotado de torcedores, um sonho que sempre alimentei e que se realizou na minha segunda partida em campo".

Com seu gol, Gabriel Jesus igualou a marca de Rivaldo, outro ídolo brasileiro do Barcelona, tornando-se o quinto maior artilheiro brasileiro na história da Liga dos Campeões da Europa.

Sobre isso, Jesus disse, segundo o que noticiou o jornal "Mundo Deportivo": "Rivaldo é um jogador excepcional, um ídolo deste clube e uma pessoa que sempre admirei em campo".

E continuou: "É um grande prazer para mim compartilhar essa lista com grandes nomes de nossa história, com essa quantidade de gênios e craques que só o Brasil pode gerar, cada um em sua época e em seu período jogando na Liga dos Campeões da Europa".

Jesus também falou sobre sua experiência na Liga dos Campeões da Europa, competição que representa um trauma na trajetória do jogador brasileiro, já que ele chegou à final duas vezes, mas perdeu nas duas, sendo a última no ano passado com o Arsenal diante do Paris Saint-Germain, enquanto a primeira foi com o Manchester City em 2021, quando perdeu para o Chelsea.

Ainda assim, Gabriel Jesus mantém grande esperança de se redimir, e afirma: "Eu realmente me divirto jogando nesta competição. Estive muito perto do título no ano passado, e espero que esta temporada seja diferente".

Vale lembrar que Jesus se juntou ao Barcelona nas últimas horas da última janela de transferências de verão, vindo do Arsenal.

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