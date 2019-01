Jesus celebra feito inédito e "momento muito bom" no City

Atacante marcou quatro gols na goleada sobre o Burton, pela Copa da Liga Inglesa

Gabriel Jesus brilhou na incrível goleada do Manchester City sobre o Burton Albion, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, nesta quarta-feira (9).

O brasileiro marcou quatro gols no 9 a 0 dos Sky Blues. Foi a primeira vez na carreira que o atacante balançou as redes quatro vezes em uma só partida e, como não poderia ser diferente, ele celebrou muito o feito e seu momento no time de Pep Guardiola.

"É um inicio de ano muito bom nosso e meu individualmente. É a primeira vez que marco quatro gols em uma mesma partida, fiquei muito feliz. Havia marcado no fim de semana também, então é muito bom poder ajudar a equipe com gols também", disse. Escolha dos editores Mbappé, Messi, Neymar e os jogadores mais valiosos do futebol

Como Adrien Rabiot se encaixaria no Barcelona?

Há 80 anos nascia Cláudio Coutinho, símbolo do Flamengo e da obsessão pelo estudo no futebol

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

"A sensação de marcar quatro gols assim é muito boa. É a segunda vez que consigo marcar três ou mais gols em um mesmo jogo, havia feito três contra o Shakhtar na Champions. Estou vivendo um momento muito bom, muito feliz", completou.

"Vamos brigar por todos os títulos que disputarmos, sempre. Demos um grande passo, agora vamos voltar à focar na Premier League e continuar somando pontos", concluiu.