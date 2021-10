Jemerson assina com o Metz, da França, três meses depois de deixar o Corinthians

Zagueiro de 29 anos defenderá o seu segundo clube no futebol francês. Ele já havia jogado pelo Mônaco entre janeiro de 2016 e novembro de 2020

Mais de três meses depois de deixar o Corinthians, o zagueiro Jemerson assinou com o Metz no mercado da bola. O defensor firmou contrato até o fim da temporada europeia e já foi anunciado na manhã desta sexta-feira (8).

O atleta estava na Europa desde o mês passado (setembro) ao lado de seu agente com o intuito de buscar um clube no exterior. O acordo foi firmado na última quarta-feira (6) após reuniões ocorridas na França.

No contrato assinado pelo defensor, não há gatilhos que imponham uma renovação ao fim da temporada nem pagamento de bônus por metas atingidas, conforme apurado pela Goal com uma fonte ligada às negociações.

Jemerson defenderá o seu segundo clube no futebol europeu. Em janeiro de 2016, ele foi adquirido pelo Monaco, também da França, por 11 milhões de euros. O atleta revelado pelo Atlético-MG defendeu as cores do time do Principado até novembro de 2020, quando se transferiu para o Corinthians. Ao fim do compromisso com o Timão, ficou livre no mercado da bola por poucos mais de três meses.