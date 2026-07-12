Jeffrey de Lange pode voltar à Eredivisie: já foram iniciadas as negociações

Jeffrey de Lange pode voltar ao FC Twente. Segundo a revista “Voetbal International”, o clube de Enschede está de olho no goleiro de 28 anos do Olympique de Marselha.

Há anos que Lars Unnerstall é o goleiro titular do Twente. Mas o alemão já tem 35 anos e, em parte por isso, o diretor técnico Erik ten Hag quer contratar um concorrente de peso para Unnerstall.

Na busca por esse concorrente, o Twente acabou se deparando com De Lange. O goleiro já esteve sob contrato no De Grolsch Veste entre 2017 e 2022, embora não tenha disputado mais do que três partidas oficiais pela equipe principal.

O próprio De Lange agora deseja voltar ao Twente, na esperança de conseguir mais tempo de jogo lá. No Marselha, ele é atualmente a segunda opção, atrás do indiscutível Gerónimo Rulli.

Até o momento, De Lange disputou dez partidas defendendo a baliza do clube francês. Ele ainda tem contrato até meados de 2027.

No entanto, o Twente e o Marselha ainda precisam chegar a um acordo. Na semana passada, segundo a VI, o clube holandês “ainda não chegou nem perto do valor pedido pelo Marselha”, mas as negociações continuam.

De Lange passou pelas categorias de base do Ajax e, posteriormente, jogou pelo Twente e pelo Go Ahead Eagles. Pelo último clube, ele disputou 110 partidas, após o que se transferiu para o Marselha em 2024. O Transfermarkt estima seu valor de mercado atual em 2,5 milhões de euros.