Ator que interpreta Roy Kent revela bastidores da produção e indica que o universo da série ainda tem histórias incríveis a serem contadas

O QUE ACONTECEU?

Foi confirmado que o simpático técnico americano Ted Lasso estará de volta — agora envolvido com o futebol feminino. A Apple TV+ vai retomar a série premiada, que ganhará uma nova produção para streaming no mundo todo.

O CONTEXTO

A nova fase da série trará personagens inéditos e também alguns rostos já conhecidos. Um deles é Roy Kent, ex-jogador e comentarista famoso por seu jeito explosivo, interpretado por Brett Goldstein. O ator confessou que se apaixonou pelo universo de Ted Lasso.

Mais artigos abaixo

Getty Images

O QUE GOLDSTEIN DISSE

Em entrevista ao podcast Good One, da Vulture, Goldstein falou sobre a conexão com o mundo da série:

“Acho que tem a ver com as pessoas, os personagens e os atores. Você começa com um plano, mas esse mundo vai se construindo na sua frente, e você acaba se apaixonando por coisas inesperadas. Parece até místico, mas acredito nisso.”

Ele também destacou que é importante estar aberto às mudanças:

“Você sempre tem um plano, mas ele muda porque cada pessoa traz algo diferente. E aí você pensa: ‘Será que vale continuar nesse mundo?’ Só vale a pena se for para fazer tão bem quanto antes – ou melhor.”

VOCÊ SABIA?

Goldstein também revelou que a possibilidade de continuar a história sempre esteve no ar:

“Se você fica aberto à ideia e ela aparece, você pensa: ‘Essa é boa.’ Mas logo depois vem a dúvida: ‘E agora? Talvez tenha mais coisa para contar.’”

Getty

O QUE VEM POR AÍ EM TED LASSO?

Agora cabe a Jason Sudeikis e à equipe transformar essa “boa ideia” em uma nova fase da série. Os fãs ao redor do mundo estão prontos para acreditar novamente, após o encerramento da história em maio de 2023 — que, ao que tudo indica, pode não ter sido o fim de verdade.