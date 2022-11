Japão x Costa Rica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Japão pode confirmar a vaga às oitavas de final do Mundial do Qatar neste domingo; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após surpreender a Alemanha na rodada de estreia (venceu por 2 a 1), o Japão enfrenta a Costa Rica na manhã deste domingo (27), às 7h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo. Em caso de vitória, o Japão confirma a classificação às oitavas de final com uma rodada de antecedência. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do FIFA+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Para o confronto, o Japão trata como dúvida a presença de Hiroki Sakai, que se machucou no primeiro jogo contra os alemães. Caso não esteja apto, Takehiro Tomiyasu é o mais cotado para assumir a posição. Por outro lado, Asano saiu do banco para marcar o gol da vitória contra a Alemanha, e agora pode entrar como titular no lugar de Daizen Maeda.

Já a Costa Rica chega pressionada após a dura derrota sofrida para a Espanha por 7 a 0 na primeira rodada. Assim, o técnico Suarez pode mexer na defesa e optar pela entrada de Kendall Waston no lugar de Carlos Martinez.

Escalações

Escalação do provável do Japão: Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka; Ito, Kamada, Kubo; Asano.

Escalação do provável da Costa Rica: Navas; Waston, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Borges; Bennette, Fuller; Campbell, Contreras.

Desfalques

Japão

Hiroki Sakai é tratado como dúvida após ter contraído uma lesão no jogo contra a Alemanha.

Costa Rica

A Costa Rica, por sua vez, não relatou problemas com lesões desde a derrota para a Espanha.

Melhores apostas e dicas

O Japão é favorito contra a Costa Rica nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,48 na vitória da seleção japonesa, $ 4,35 no empate e $ 7,60 caso a Costa Rica vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,00 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,87 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,41 se for o Japão, $ 3,70 se for a Costa Rica, e ainda $ 10,00 caso não haja gols na partida.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo E

POS. TIME V E D SG PTS 1º Espanha 1 0 0 7 3 2º Japão 1 0 0 1 3 3º Alemanha 0 0 1 -1 0 4º Costa Rica 0 0 1 -7 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Japão na Copa 2022

Ritsu Doan: 1 gol

Takuma Asano: 1 gol

Artilheiros da Costa Rica na Copa 2022

Nenhum gol marcado

Japão e Costa Rica: Participações em Copas

O Japão disputa a sua sétima participação em Copas (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), e avançou às oitavas de final em três oportunidades: 2002, 2010 e 2018. Em 2002, foi eliminado pela Turquia por 1 a 0, enquanto em 2010 caiu diante do Paraguai nos pênaltis (5 a 3) depois de empate sem gols. Em 2018, na Rússia, perdeu de virada para a Bélgica por 3 a 2.

Já a Costa Rica disputa a sua sexta Copa do Mundo. Anteriormente, disputou em 1990, 2002, 2006, 2014, 2018, e a sua melhor colocação foi no Mundial do Brasil, quando chegou às quartas de final, mas foi eliminada pela Holanda nos pênaltis por 4 a 3, após empatar sem gols no tempo normal.

Quando é?