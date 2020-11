Janela 2020: até quando os times brasileiros poderão contratar este ano?

Com a pandemia, a janela de transferências também sofreu alterações e adaptações para essa edição de 2020

A pandemia do novo coronavírus trouxe grandes mudanças para o esporte do ao redor do mundo. Além das alterações dos calendários dos campeonatos, outras mudanças também são vistas, como é o caso da janela de transferências.

Quer saber quais são as datas em que seu time aqui do poderá efetuar mudanças no elenco? A Goal responde.

Quando abriu e quando fecha a janela de transferências no Brasil em 2020?

Algo que já era confuso antes da pandemia tinha tudo para se tornar ainda mais após esse período de pandemia. Houve dois períodos com a janela aberta para movimentações no elenco.

O primeiro período ocorreu entre 20 de julho e 10 de agosto, e o segundo ainda está em vigência. Abriu em 13 de outubro e acabará em 9 de novembro.

Portanto, até a segunda-feira (9), os times poderão contar com novos atletas, vindo do exterior e de outros clubes brasileiros.

Quais seriam as datas da janela em tempos normais?

A primeira janela, que aconteceu de julho a agosto foi um complemento da janela de transferências do começo do ano, que foi interrompida pelo começo da pandemia.

Já a janela que abriu em outubro deveria ter acontecido no meio do ano.

Por que as datas mudaram?

As datas foram adiadas por conta da explosão da pandemia do novo coronavírus. Durante o período de março até julho, que seria um tempo que incluiria parte das duas janelas. Por conta disso, o período que contempla a chegada e saída de jogadores foi adiado.