Pedro Porro vai assinar um novo contrato com o Tottenham Hotspur, segundo informaram Fabrizio Romano e o The Athletic. Com isso, o técnico Roberto De Zerbi consegue o que queria.

O lateral espanhol chegou a um acordo com o Spurs e sua diretoria para um novo contrato de longo prazo. Porro tinha um contrato válido até meados de 2028, mas este será agora renegociado e prorrogado.

Em Londres, ele assinará um contrato que o vincula ao clube até meados de 2031, com opção de renovação por mais um ano. Além disso, Porro receberá um aumento salarial.

O técnico De Zerbi vê o lateral espanhol como um pilar importante do Tottenham e estava muito interessado em mantê-lo no time.

Na última temporada, os Spurs escaparam do rebaixamento para a Championship na reta final do campeonato. O time terminou, por fim, na décima sétima posição, dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, em Londres, trabalha-se intensamente na formação de um novo elenco. Marcos Senesi foi recentemente contratado sem custos de transferência, enquanto Jan Paul van Hecke estaria, segundo relatos, com um acordo pessoal fechado com o clube inglês.

A renovação do contrato de Porro se encaixa na formação do elenco do Tottenham. O espanhol foi uma das peças-chave dos Spurs na última temporada, o que faz com que seu novo contrato também mostre a um possível recém-chegado como Van Hecke que o clube está trabalhando para construir uma base mais sólida.