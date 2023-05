James Rodriguez prioriza Europa, vê mercado cauteloso e só recebeu proposta oficial do Botafogo

Estafe do meia “sonda” John Textor sobre a possibilidade de uma ida ao Crystal Palace, da Premier League

Livre no mercado desde que rescindiu o contrato com o Olympiacos, no início de abril, o meia James Rodriguez vive futuro incerto. Alvo recente do Botafogo, o colombiano tem visto os clubes europeus serem mais cautelosos quanto a possibilidade de investir em sua contratação e não recebeu nenhuma proposta concreta do Velho Continente até o momento.

Segundo soube a GOAL, James prioriza seguir na Europa e sonha com um retorno à Premier League. A aproximação com John Textor, inclusive, foi encarada de forma positiva pelo estafe do atleta que vê o Crystal Palace como uma boa oportunidade. Dono do Botafogo, John Textor, também é um dos donos do clube inglês.

As tratativas entre Botafogo e James Rodriguez foram conduzidas por Textor. No papo, o estafe do atleta agradeceu o interesse, deixou claro o desejo de seguir no futebol europeu e sondou a possibilidade de uma negociação futura com o Crystal Palace. Segundo sabe a GOAL, no entanto, não houve qualquer avanço neste sentido.

James tem sofrido com a falta de propostas concretas e a única oferta oficial que chegou na mesa do jogador foi a do Botafogo. O Besiktas, da Turquia, demonstrou interesse, mas até o momento nada mais do que isso. O estafe do meia acredita que nas próximas semanas o mercado para o atleta pode dar uma esquentada, já que no final do mês termina a temporada europeia.

O colombiano está neste momento na Espanha, em Madri, onde treina por conta própria para manter a forma. Caso não apareça uma proposta concreta do futebol europeu, James vai avaliar um possível retorno à América do Sul, mas também não descarta um projeto no Oriente Médio.