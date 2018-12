James manda conselho a Murillo ao chegar no Barcelona

Jeison Murillo fez o primeiro treino junto ao elenco do Barcelona na última sexta-feira (21)

Ex-jogador do Real Madrid e atual atleta do Bayern de Munique, James Rodriguez comentou sobre a mais nova contratação do Barcelona, o colombiano Jeison Murillo.



​(Foto: FC Barcelona)

Em entrevista ao Notícias Caracol, James desejou boa sorte ao compatriota na equipe catalã: "Eu disse para Jeison desfrutar do dia a dia em uma grande equipe que é única. Para que todos os dias ele possa aprender coisas boas com todas as pessoas próximas a ele”.

O defensor fez o primeiro treino com o Barça na última sexta-feira (21), junto com os novos companheiros de clube que o receberam com muitas gargalhadas. Após o momento de brincadeira, Murillo se colocou à disposição do treinador Ernesto Valverde.