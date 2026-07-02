Jakob Breum deixa o Go Ahead Eagles e jogará pela próxima temporada pelo AS Saint-Étienne. A notícia foi divulgada pelo jornal De Stentor nesta quinta-feira.
O dinamarquês de 22 anos vai tentar, junto com o clube francês, garantir o retorno à Ligue 1. Breum ainda precisa passar por exames médicos no Saint-Étienne.
Ainda não está claro qual será o valor que o Go Ahead receberá. Em Deventer, o meio-campista tinha contrato até meados de 2027 e, segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado é de 5 milhões de euros.
No total, Breum disputou 105 partidas oficiais pelo Go Ahead. Nelas, ele marcou vinte gols e deu dezessete assistências.
O ponto alto da carreira de Breum na Holanda foi a conquista da taça em 2025. No entanto, ele teve que ficar de fora da final devido a uma lesão no pé.
O Saint-Étienne continua sendo um grande clube na França e conquistou, no total, dez títulos nacionais. O último campeonato, porém, data de 1981.
Breum deve se tornar uma peça fundamental para levar o Saint-Étienne de volta da Ligue 2 ao nível mais alto.