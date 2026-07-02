Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Jakob BreumImago
Wessel Antes

Traduzido por

Jakob Breum deixa o Go Ahead Eagles e assina um belo contrato no exterior

Mercado da bola
Go Ahead Eagles
Saint-Etienne
J. Breum

Jakob Breum deixa o Go Ahead Eagles e jogará pela próxima temporada pelo AS Saint-Étienne. A notícia foi divulgada pelo jornal De Stentor nesta quinta-feira.

O dinamarquês de 22 anos vai tentar, junto com o clube francês, garantir o retorno à Ligue 1. Breum ainda precisa passar por exames médicos no Saint-Étienne.

Ainda não está claro qual será o valor que o Go Ahead receberá. Em Deventer, o meio-campista tinha contrato até meados de 2027 e, segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado é de 5 milhões de euros.

No total, Breum disputou 105 partidas oficiais pelo Go Ahead. Nelas, ele marcou vinte gols e deu dezessete assistências.

O ponto alto da carreira de Breum na Holanda foi a conquista da taça em 2025. No entanto, ele teve que ficar de fora da final devido a uma lesão no pé.

Amistosos de clubes
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE
TOP Oss crest
TOP Oss
FCO

O Saint-Étienne continua sendo um grande clube na França e conquistou, no total, dez títulos nacionais. O último campeonato, porém, data de 1981.

Breum deve se tornar uma peça fundamental para levar o Saint-Étienne de volta da Ligue 2 ao nível mais alto.

Publicidade