Jadson admite que má fase tem "incomodado" o Corinthians

Com atuações abaixo do esperado, o Corinthians encara o Racing nesta quinta-feira (14), às 21h30 (Brasília), pressionado por uma vitória

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (13), no centro de treinamento do Corinthians, Jadson enfatizou o momento vivido pelo clube como “incomodo”. Com três derrotas, duas vitórias e um empate no Campeonato Paulista, o time comandado por Fábio Carille segue fora das posições de classificação para a próxima fase do torneio.

Na véspera do duelo contra o Racing pela primeira fase da Sul-Americana, o Corinthians encara o mata-mata em um momento de dificuldade no clube.

O meia Jadson atende a imprensa neste momento, no CT Dr. Joaquim Grava. pic.twitter.com/iaH9kyxakb — Corinthians (@Corinthians) 13 de fevereiro de 2019

"Isso tem incomodado o grupo todo, a comissão, os torcedores. Já tem um tempo, são oito jogos e a equipe ainda não caminhou. Mas a gente vem trabalhando para que melhore. Para os novos jogadores é questão de entrosamento, é preciso paciência. Isso é bom para o grupo, para a comissão (a chegada de reforços). Temos que encontrar o caminho das vitórias jogando bem o mais rápido possível”, disse.

Rivais em 2017, nas oitavas de final da competição, Racing e Corinthians repetem o embate após quase dois anos. Na ocasião, o time argentino eliminou os paulistas depois dos empates em 1 a 1, em Itaquera, e 0 a 0 no estádio El Cilindro.



(Foto: Juan Mabromata I Getty Images)

Escalado na partida em 20 de setembro de 2017, Jadson relembrou a catimba dos jogadores adversários: "Lembro contra o Racing, contra Colo-Colo ano passado, o goleiro demorava muito tempo para chutar a bola, a gente falava para o juiz, ele demorava 15 segundos, parecia uma eternidade para bater o tiro de meta. Não podemos ficar irritados, temos que jogar bola e esquecer essa parte extracampo".