Jadon Sancho vale R$ 460 milhões? Ele precisa mostrar serviço na Liga dos Campeões

Ex-atacante do Manchester City vem crescendo na Alemanha, mas só tem um gol e duas assistências em 11 jogos europeus

Pelo menos uma vez por semana, Jadon Sancho está ligado a um super clube europeu, e esse é o seu status de um dos melhores adolescentes do futebol mundial.

O internacional inglês de 19 anos parece destinado ao topo do jogo e, portanto, está na lista dos mais procurados de muitos clubes.

Apesar da idade, o londrino já jogou mais de 50 jogos na e tem 11 jogos pela seleção principal da . Ele liderou a lista NxGn dos melhores adolescentes do mundo em março de 2019, à frente de Vinicius Jr, do , e Callum Hudson-Odoi, do .

Quando seu nome aparece em um boato de transferência, o preço mencionado sempre o coloca bem acima da marca de 100 milhões de euros, que o colocaria na lista dos 10 jogadores mais caros.

Parte da razão para o hype é sua temporada fenomenal para o em 2018-19, quando terminou com 12 gols na liga e 17 assistências no campeonato. O Dortmund não deseja vender seu bem mais valioso a baixo custo e acredita que pode conseguir dinheiro semelhante ao de Ousmane Dembele para o adolescente inglês.

Dembele forçou uma transferência para em 2017, mas mesmo com o extremo francês pressionando por uma transferência, o Dortmund recebeu € 105 milhões (£ 95 milhões / 116 milhões de libras) dos gigantes catalães.

O CEO da BVB, Hans-Joachim Watzke, não tem pressa em vê-lo partir, mas admite que isso pode ser inevitável com as maiores equipes da Europa constantemente ligadas.

"Com um jogador como Jadon, que é extraordinariamente talentoso, você não precisa fingir que não vai falar com ele se alguém o buscar", disse Watzke à Sky Germany.

"Talvez ele venha dizer que gostaria de mudar sob certas condições, e depois conversaremos. Não posso garantir que ele fique aqui para sempre. Só posso dizer: vamos ser feliz se ninguém entrar para ele. "

Sancho se provou na Bundesliga com o Dortmund e foi decisivo no retorno do jogo de 3 a 0 para o Paderborn na sexta-feira, marcando pouco depois do intervalo antes de criar o empate no intervalo com um cruzamento bonito.

Ele parece ter deixado para trás seus problemas no início da temporada, quando recebeu uma suspensão interna por voltar tarde de um intervalo internacional. Ele foi suspenso aos 36 minutos da derrota por 4 x 0 para o de Munique, com o técnico Lucien Favre insistindo que era por razões de desempenho e não de condicionamento físico: "Sancho não foi ferido".

Apesar de seu domínio na Bundesliga, já com quatro gols e sete assistências em 10 jogos entre 2019 e 2020, ele ainda não se mostrou realmente na Liga dos Campeões.

Este pode ser o grande obstáculo para qualquer clube que queira contratá-lo, já que qualquer jogador com mais de 100 milhões de libras precisa poder contribuir repetidamente na Europa. O Barcelona foi picado uma vez por Dembele do Dortmund e não cometeria o mesmo erro novamente.

Sancho jogará no Camp Nou pela primeira vez na quarta-feira, no que poderia ser uma audição para seu futuro clube. O Barcelona é uma das equipes regularmente ligadas a ele e precisa ver que ele é capaz de jogar no mais alto nível.

Ele não produziu o mesmo tipo de atuações na Europa que na , oferecendo apenas duas assistências e um gol em 11 jogos na Liga dos Campeões.

No jogo inverso no Westfalenstadion, Sancho venceu um pênalti, mas acabou sendo lembrado por desperdiçar uma grande chance de deixar a equipe à frente e não conseguiu encontrar um companheiro de equipe em nenhuma tentativa de cruzamento.

Seu único objetivo na Liga dos Campeões até o momento foi um gol de pênalti depois que ele saiu do banco na vitória por 4 x 0 sobre o .

Questionado sobre o próximo passo em sua carreira no início deste ano, ele disse que não estava focado na conversa sobre transferências e simplesmente quer fazer tudo o que puder pelo clube atual.

"Não posso dizer o futuro", disse Sancho à Viasport. “Eu apenas jogo jogo a jogo. Eu só quero dar 100% pelo Borussia Dortmund. "

O companheiro de equipe Mats Hummels acha que tem tudo para chegar ao topo do jogo, mas precisa amadurecer para subir de nível.

"Eu poderia imaginá-lo em praticamente qualquer time do mundo", disse Hummels ao Sport Bild.

"Embora ele ainda não esteja maduro, Jadon já é um excelente jogador de futebol: ele é o cara. Ele adora preparar gols. Ele é uma arma absoluta que tem potencial para melhorar."

O jogo de quarta-feira em Barcelona deve vê-lo jogar desde o início, oferecendo a oportunidade perfeita para provar que ele pode passar da Bundesliga para a Liga dos Campeões - talvez impressionando seus futuros empregadores no processo.