Jack Grealish pode deixar o Manchester City novamente

O Sunderland conversa com o Manchester City sobre um acordo de empréstimo por Jack Grealish, informou o jornalista David Ornstein, do The Athletic, nesta quarta-feira. Fala-se em uma opção de compra para o próximo ano, quando o contrato do meio-campista no Etihad Stadium se encerra. Além disso, o Sunderland espera que o Man City continue arcando com parte do salário.

Grealish já está há mais tempo cotado para sair do Manchester City por empréstimo ou em definitivo. Ele não é uma escolha fixa de Enzo Maresca, que o colocou em campo saindo do banco contra o Arsenal, no duelo pela Supercopa da Inglaterra, e em casa diante do Bournemouth.

O meio-campista de grande habilidade técnica foi emprestado ao Everton na temporada passada. Grealish somou dois gols e seis assistências em 22 partidas, até sofrer uma fratura por estresse no pé em janeiro e precisar se recuperar.

Grealish foi contratado pelo Manchester City em 2021, e o clube desembolsou nada menos que 117 milhões de euros por ele. Com a equipe, conquistou vários títulos nacionais e, em 2023, a Liga dos Campeões. Ao todo, são 159 jogos com a camisa da potência inglesa.

Com o passar do tempo, Grealish foi tendo cada vez menos minutos em campo no Manchester City. O ex-técnico Pep Guardiola ressaltou que a decisão de deixar o inglês de fora não tinha nada de pessoal.

O Sunderland também quer contratar Igor Paixão, do Olympique Marseille, segundo informou a Sky Sports. O clube da Premier League já fez uma proposta pelo brasileiro.