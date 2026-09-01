Jack Grealish deixa o Manchester City no Deadline Day

Jack Grealish retorna ao antigo amor, o Everton. O meia-atacante chega por empréstimo do Manchester City. Na temporada passada, Grealish já havia atuado por empréstimo pelo clube do técnico David Moyes.

Grealish não tinha mais lugar garantido entre os titulares no Manchester City, onde seu contrato ainda vai até o fim do próximo ano. O jogador, que soma 39 partidas pela seleção da Inglaterra, espera voltar a ter minutos semanais no Everton.

O ex-jogador do Aston Villa disputou duas partidas oficiais desde seu retorno ao Manchester City, mas não conseguiu participar de gols em 53 minutos. No último fim de semana, ele já ficou fora da lista de relacionados.

O jogador emprestado teve um início fulminante na temporada passada pelo Everton e foi eleito o Jogador do Mês em agosto. Ele somou dois gols e seis assistências em 20 partidas, antes de uma lesão no pé, em fevereiro, atrapalhar seus planos.

"É uma sensação muito boa. Estou muito feliz. Acho que, em todos os aspectos da vida, não apenas no futebol, eu consigo render melhor quando me sinto amado. Foi isso que o treinador, meus companheiros de equipe e, principalmente, os torcedores me deram", comemorou Grealish no site do Everton.

"Toda vez que vejo um torcedor do Everton, sinto amor puro; a forma como eles me receberam desde aquele primeiro jogo contra o Leeds, eu nunca vou esquecer. Isso significa muito para mim e espero ter conseguido fazer alguns torcedores do Everton felizes", acrescentou o novo reforço.

Grealish pode fazer sua estreia pelo Everton no domingo. Naquele dia, o Manchester United visita o Hill Dickinson Stadium.