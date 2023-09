Ituano x Vila Nova: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (8), no Novelli Junior; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e Vila Nova se enfrentam nesta sexta-feira (8), a partir das 18h (de Brasília), no Novelli Junior, em Itu, pela 27ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após uma sequência de três vitórias e três empates, o Ituano foi derrotado pelo Novorizontino na última rodada por 2 a 0. No momento, aparece no meio da tabela com 32 pontos e um aproveitamento de 41%. A equipe terá o retorno do zagueiro Claudinho, que cumpriu suspensão.

Do outro lado, o Vila Nova segue na briga pelo G-4. No momento, soma 42 pontos e busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas. Ralf e Guilherme Parede, que cumpriram suspensão na última rodada, retornam.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em nove jogos disputados, o Ituano soma quatro vitórias, contra três do Vila Nova, além de dois empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Vila Nova venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Iury, Claudinho (Rafael Pereira), Marcel e Mário Sérgio; Lucas Siqueira, Rafael Carvalheira e Yann Rolim; Hélio Borges, Matheus Cadorini e Wesley Pombo.

Vila Nova: Dênis Júnior; Léo Duarte, Eduardo Doma, Rafael Donato e Rodrigo Gelado; Ralf, Igor Henrique e Lourenço; Guilherme Parede, Caio Dantas e Neto Pessoa.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?