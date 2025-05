Ituano x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes do interior paulista duelam valendo a liderança da Terceira Divisão nesta segunda (12); encontre a transmissão da partida

Ituano e Ponte Preta vão a campo nesta segunda-feira (12), às 19h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A partida acontecerá no Estádio Novelli Júnior, em Itu, com transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e com o pacote pay-per-view do Nosso Futebol+ (clique aqui e confira a programação diária).

O Galo de Itu é o atual vice-líder da Terceira Divisão, com 10 pontos em 4 jogos. A equipe estreou com um empate por 0 a 0 contra o Brusque, mas venceu seus três compromissos seguintes, contra Anápolis, Tombense e ABC, e pode assumir a liderança caso vença nesta segunda. Vale lembrar que o Caxias, atual líder, tem 12 pontos e já jogou na rodada.

Logo atrás, na terceira colocação devido à menor quantidade de gols marcados, a Macaca também soma 10 pontos na Série C e seguiu roteiro semelhante ao do adversário, com um empate na estreia e três vitórias consecutivas. No último sábado (3), a equipe comandada por Alberto Valentim venceu o Anápolis por 2 a 0, em Campinas, e também pode chegar à ponta da tabela em caso de triunfo.

No retrospecto entre as equipes, o Ituano defende uma invencibilidade de quatro jogos, sendo os dois últimos com vitórias na Série B do ano passado: 2 a 0 no Novelli Júnior e 4 a 1 no Moisés Lucarelli. Nos últimos 14 confrontos, foram quatro vitórias do Rubro-Negro, quatro da Ponte e seis empates.

Prováveis escalações

Ituano: Saulo; Thassio, Luiz Gustavo, Mancini e Dal Pian; Bruno Silva, Thiago Moraes e Ramon; Osman, Léo Passos e Vinícius Popó. Técnico: Mazola Júnior.

Ponte Preta: Diogo Silva; Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Danilo Barcelos; Lucas Cândido, Dudu, Serginho e Elvis; Jean Dias e Jonas Toró. Técnico: Douglas Leite.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

O lateral esquerdo Artur foi expulso na vitória contra o Anapolis e desfalca a equipe. Além dele, o técnico Alberto Valentim não estará na área técnica em razão de suspensão por três amarelos.

Quando é?