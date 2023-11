Ituano x Chapecoense: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (17), no Novelli Júnior; veja como acompanhar na TV e na internet

O Ituano recebe a Chapecoense na noite desta sexta-feira (17), a partir das 19h (de Brasília), no Novelli Júnior, em Itu, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após a vitória sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 1, o Ituano precisa de uma vitória simples nesta sexta para se livrar da zona de rebaixamento. Com 40 pontos, a equipe de Itu depende apenas de si para seguir na Série B.

Do outro lado, a Chapecoense está na zona de rebaixamento, com 36 pontos, um a menos que o Tombense, primeira equipe fora do Z-4. Até aqui, a Chape soma oito vitórias, 12 empates e 16 derrotas. Um aproveitamento de 33%.

Prováveis escalações

Ituano: Jefferson Paulino; Iury, Frazan, Marcel, Mário Sérgio; José Aldo, Marthã, Eduardo Person; Emerson Urso, Felipe Saraiva e Matheus Cadorini.

Chapecoense: Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Chagas, Fabiano; Confreste, Cazonatti, Victor Ferraz e Bruno Nazário, Marcinho e Henrique Dourado. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Ituano

Pacheco e Mario Sergio, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, estão fora.

Chapecoense

Mancha, que sofreu um choque na cabeça durante a vitória sobre o Botafogo-SP por 2 a 0.

Quando é?