Ito pede uma reforma radical na Liga das Nações Africanas

As consultas continuam nos corredores da Confederação Africana de Futebol (CAF) sobre a versão final da Liga das Nações Africanas, cujo início está previsto para 2029, em meio ao surgimento de novas propostas que podem provocar uma grande mudança no formato da competição continental.

Nesse contexto, o presidente da Federação Camaronesa de Futebol, Samuel Eto’o, apresentou uma nova proposta ao Comitê Executivo da CAF, na qual defende a alteração do formato da competição antes de sua aprovação oficial, de modo a garantir a elevação do nível técnico e o aumento da competitividade entre as seleções africanas.

O site marroquino “Sport7” informou que Eto’o propôs abandonar o sistema de divisão geográfica, presente nas concepções iniciais da competição, e substituí-lo por um sistema baseado no ranking continental ou internacional das seleções, semelhante ao da Liga das Nações da Europa, com o objetivo de garantir confrontos mais acirrados e equilibrados desde as primeiras fases da competição.

De acordo com a proposta camaronense, as seleções africanas serão divididas em três níveis: o primeiro nível incluirá as 12 melhores seleções no ranking, distribuídas em dois grupos, que disputarão entre si o título do campeonato. Já o segundo nível incluirá as seleções que ocupam as posições de 13 a 36 no ranking, num total de 24 seleções, enquanto o restante das seleções africanas participará do terceiro nível.

A proposta também prevê a aplicação de um sistema de promoção e rebaixamento entre os níveis, em que as duas últimas colocadas de cada nível são rebaixadas para o nível inferior, enquanto as duas melhores seleções do nível inferior são promovidas, em uma medida que visa reforçar a competitividade e incentivar as seleções a melhorar continuamente seus resultados e sua classificação.