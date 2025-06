Itália x Moldávia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta segunda-feira (9), no Estádio Città del Tricolore; confira a transmissão e outras informações do jogo

Itália e Moldávia se enfrentam nesta segunda-feira (09), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Città del Tricolore, em Régio da Emília, pela quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Eliminada pela Alemanha nas quartas de final da Liga das Nações, com um placar agregado de 5 a 4, a Itália volta a campo buscando a primeira vitória nas Eliminatórias Europeias. Na estreia, os italianos foram derrotados pela Noruega por 3 a 0. No Grupo I, ocupa a quarta posição. Apenas o primeiro colocado se classifica diretamente para a Copa do Mundo de 2026, enquanto o segundo disputará o playoff classificatório.

Já a Moldávia ocupa a lanterna do Grupo I, com duas derrotas seguidas. Na estreia, foi goleado pela Noruega por 5 a 0 e, na sequência, perdeu para a Estônia por 3 a 2.

Desfalques

Itália

Sem desfalques confirmados.

Moldávia

Maxim Cojocar foi expulso contra a Estônia e cumprirá suspensão.

Quando é?

Últimos jogos

Confronto direto

Tabela de classificação