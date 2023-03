Itália x Inglaterra ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Seleções estreiam nas Eliminatórias nesta quinta-feira (23), pela primeira rodada do Grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

Em reedição da final da Euro 2020, Itália e Inglaterra voltam a se enfrentar na tarde desta quinta-feira (23), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, pela rodada de estreia das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Enquanto a seleção inglesa foi eliminada pela França nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, a Itália, que nem garantiu a classificação para o Mundial, venceu os ingleses na decisão da Euro em 2021 e é a atual campeã do torneio.

Para os dois primeiros jogos das Eliminatórias, o técnico Roberto Mancini convocou 30 jogadores com os brasileiros Jorginho e Rafael Tolói. Depois da Inglaterra, a Itália terá pela frente Malta, no próximo domingo (26).

Do outro lado, o Southgate deixou de fora três nomes que estiveram no Mundial do Qatar: Ben White, Alexander-Arnold e Raheem Sterling. Por outro lado, o treinador ainda foi obrigado a cortar alguns nomes da lista de convocados por conta de lesão: Rashford, Mount e Nick Pope.

Em 30 confrontos entre as seleções, a Itália registra 11 vitórias, contra oito da Inglaterra, além de 11 empates. A última vitória dos ingleses ocorreu em 2012. Na ocasião, venceu o amistoso por 2 a 1. De lá para cá, foram duas derrotas e quatro empates.

Os convocados da Inglaterra

Goleiros: Jordan Pickford e Aaron Ramsdale

Jordan Pickford e Aaron Ramsdale Defensores: Reece James, Kyle Walker, Harry Maguire, John Stones, Eric DIer, Marc Guehi, Kieran Trippier, Ben Chilwell e Luke Shaw

Reece James, Kyle Walker, Harry Maguire, John Stones, Eric DIer, Marc Guehi, Kieran Trippier, Ben Chilwell e Luke Shaw Meias: Jordan Henderson, Conor Gallagher, Jude Bellingham, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Maddison e Mason Mount

Jordan Henderson, Conor Gallagher, Jude Bellingham, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Maddison e Mason Mount Atacantes: Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka, Jack Grealish, Marcus Rashford e Ivan Toney

Os convocados da Itália

Goleiros: Gianluigi Donnarumma, Wladimiro Falcone, Alex Meret e Marco Carnesecchi

Defesas: Francesco Acerbi, Leonardo Bonucci, Alessandro Buongiorno, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessio Romagnoli, Giorgio Scalvini e Leonardo Spinazzola, Rafael Toloi

Meias: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali e Marco Verratti

Nicolò Barella, Bryan Cristante, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali e Marco Verratti Atacantes: Domenico Berardi, Wilfried Gnonto, Vincenzo Grifo, Simone Pafundi, Matteo Politano, Mateo Retegui e Gianluca Scamacca

Prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Rafael Toloi, Bonucci e Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante e Emerson Palmieri; Berardi e Grifo.

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire e Shaw; Declan Rice; Bellingham e Henderson; Saka, Kane e Foden.

Desfalques

Itália

Sem desfalques confirmados.

Inglaterra

Não há desfalques confirmados

