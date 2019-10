Itália de verde? Azzurra tem histórico de camisas estranhas

A seleção italiana estreou sua nova terceira camisa na partida contra a Grécia, pelas Eliminatórias para a Euro 2020

A camisa azul da seleção italiana é uma das mais conhecidas (e bonita!) do futebol mundial. Tanto, que dá o apelido ao time, carinhosamente chamado de Azzurra mundo afora. Neste sábado (12), entretanto, os italianos entraram em campo contra a Grécia, em duelo válido pelas Eliminatórias para a , com um uniforme diferente, todo em tom de verde.

A ‘Maglia Verde’ chegou a ser usada em um jogo na década de 1950, mas a inspiração por trás da obra foi uma homenagem ao movimento Renascentista.

Histórico de uniformes polêmicos

Embora as camisas azul e a sua segunda opção, branca, já estejam consagradas, a seleção italiana já utilizou uniformes bem diferentes ao longo de sua história.

'CAMICIA NERA'



Em 1938, e se enfrentariam pelas quartas. Como as duas camisas eram azuis, a Itália, visitante, teria de mudar. Pois Mussolini mandou, então, que as fardas fossem negras, a cor oficial do seu Fascismo. pic.twitter.com/nDnty9ZNt8 — Velho (@velhocronista) May 20, 2018

Na de 1938, realizada um ano antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Itália enfrentou a França, no jogo de quartas de final, com uma camisa toda preta. A escolha pela cor foi uma homenagem ao fascismo, já que na época a Itália estava sob o comando de Benito Mussolini, principal aliado do nazista Adolf Hitler naquele período histórico.

Já no Mundial de 1966, por causa de uma regra que impedia equipes de entrarem em campo com calções e meias parecidos, a Itália foi uma das seleções que, em alguns jogos, se viu obrigada a improvisar. A camisa Azzurra permaneceu contra União Soviética e Coreia do Norte, mas uma pouco usual bermuda na cor preta precisou ser usada: não deu sorte, já que aquela campanha foi uma das piores na história do país.

Nenhum uniforme, contudo, teve o grau de reprovação que as peças feitas para a de 2009. Na ocasião, a mudança foi drástica nos calções, que passaram a ser na cor marrom, e a camisa azul escuro ficou em um tom muito mais claro do que o habitual. Uma pesquisa feita pelo jornal Gazzetta dello Sport mostrou uma reprovação de 92% na opinião popular.