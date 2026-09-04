“Isso é bobagem, pura bobagem. Owen Wijndal podia ter ido para um clube muito maior”

Owen Wijndal esteve, sim, perto de uma transferência no Deadline Day. É o que informa Mike Verweij no podcast Kick-off, do De Telegraaf. No último momento, porém, o clube interessado recuou, e por isso ele permaneceu no Ajax.

“Wijndal é, claro, um jogador que ganha muito no Ajax e jogou pouco demais”, começa Verweij. “Então, de repente, surge a notícia de que ele quer rescindir o contrato. Bem, aí muitos torcedores já estavam comemorando.”

“No momento em que isso veio a público, o próprio Wijndal já sabia havia muito tempo que não rescindiria o contrato. Então, aconteceu muita coisa ao redor dele. Havia, sim, um clube que queria contratá-lo”, revela Verweij.

Na quarta-feira, surgiu o rumor de que o Sint-Truiden estaria interessado no lateral-esquerdo do Ajax. “Não, isso é bobagem”, diz Verweij sobre o assunto. “Bobagem mesmo. Era um clube muito maior.”

Verweij, aliás, não revela qual foi esse clube. “Pelo tempo, ficaria tudo muito apertado, então foi dito: vamos rescindir. Aí tentamos fechar esse negócio mesmo assim. Só que aquele clube recuou.”

Depois disso, para Wijndal já não era mais uma opção séria rescindir o contrato, porque a garantia de uma transferência desapareceu. “Ele não vai simplesmente abrir mão desses 2,5 milhões de euros de salário, o que é compreensível”, afirma Verweij.

“Isso, claro, não é nada interessante para o Wijndal. Depois de hoje, só as janelas de transferências de Portugal e da Arábia Saudita continuam abertas. Não espero que os três principais clubes de Portugal queiram contratá-lo, e a questão é saber se ele quer ir para a Arábia Saudita.”